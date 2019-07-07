2019/07/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الاخبار:أمرَ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بالتحقيق حول موضوع تسريب قوائم المرشحين للسفارات العراقية قبل جلسة التصويت عليها.



ونقل مصدر نيابي ان الحلبوسي امر عضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني برئاسة لجنة تحقيقية للكشف عن الجهة المسؤولة عن تسريب القوائم التي تضمنت اسماء المرشحين لشغل مناصب السفراء في الخارج وانتماءاتهم السياسية نظراً لحساسية الامر.على الصعيد ذاته كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز امس الأحد، عن عزم مجلس النواب التصويت على 70 سفيرا لسد الشواغر، فيما اشار إلى أن نصفهم تم ترشحيهم عن طريق المحاصصة.



وقال الفايز إن “هناك ٧٠ سفيرا بحاجة إلى تصويت مجلس النواب عليهم لسد الشواغر والنقص في المواقع الدبلوماسية”، مبينا أن “وزارة الخارجية رشحت ٥٠% من السفراء فيما تم ترشيح ٥٠% من السفراء عن طريق الكتل السياسية”.



وأضاف أن “٣٥ سفير تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية وفق ضوابط وضعتها وزارة الخارجية”، مشيرا إلى أن “المحاصصة السياسية كانت لها دور في ترشيح ٥٠% من السفراء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية للتحقيق في كيفية تسريب الأسماء البرلمان يستعد للتصويت على 70 سفيراً) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية للتحقيق في كيفية تسريب الأسماء البرلمان يستعد للتصويت على 70 سفيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).