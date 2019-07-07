2019/07/07 | 23:32

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بغداد لواشنطن: لن نسمح بجعل أراضينا منطلقا لضرب دول الجوار

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تاريخ النشر

07/07/2019 11:26 PM

المشرق – قسم الاخبار:أكدَ وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري للمبعوث الأمريكي الخاص بالعراق وسوريا جيمس جيفري، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة.وأعلنت وزارة الدفاع، أن الشمري استقبل امس الأحد المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا جيفري والوفد المرافق له.



وأضافت أنه جرى خلال اللقاء بحث استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة في عملياتها المستمرة بمناطق نشاط فلول "داعش".



وذكرت أن المبعوث الأمريكي أثنى على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، وأكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته العسكرية والسياسية.

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