نائب عن ديالى يحذر من

2019/07/07 | 23:35

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بغداد اليوم - ديالى حذر النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد، مما اسماه "زور اخر" يهدد مواطني شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اهالي قرى شيخ بابا والاصلاح في ريف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) يعانون من وجود خلايا داعش بكثرة في منطقة الزور القريبة م نهر ديالى".واضاف الجبوري، ان "الزوربات يشكل قلقا امنيا كبيرا على المزارعين الذين اضطر اغلبهم الى ترك بساتينهم واراضيهم خاصة بعد لجوء داعش الى ستراتيجية نصب العبوات على الطرق الزراعية والتي اسفرت مؤخرا عن مقتل واصابة العديد منهم اخرها صباح اليوم اذ بترت ساق احد الفلاحين في اطراف قرية شيخ بابا بانفجار ناسفة على جرار زراعي". واكد الجبوري ان "الوضع في زور جلوىء وهو يمثل خطرا اخر بعد زور شمال المقدادية بعدما اصبح حاضنة لخلايا داعش ونقطة انطلاق لمهاجمة القرى الامنية داعيا الموسسة الامنية الى خطة معالجة جذرية تسهم في القضاء على فلول التنظيم وتعيد الطمائنية للاهالي وتوقف نزيف الدماء".

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