سائرون النيابية تطالب بإستبدال سفير العراق لدى واشنطن

2019/07/07 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة سائرون النيابية، الاحد، الحكومة العراقية بإستبدال سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين على خلية تصريحاته بشأن علاقة العراق مع "اسرائيل"، معتب...

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