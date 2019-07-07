2019/07/07 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، الاسر التي تقدمت الى الشمول براتب الاعانة منذ 2016 الى تحديث بياناتها الكترونيا.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بناء على توجيه وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان، الخاصة ببدء البحث الاجتماعي للاسر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تدعو الاسر المتقدمة بطلب راتب الاعانة منذ 2016 الى تحديث بياناتهم وكالة خطوة برس.

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