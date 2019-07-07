غلق مواقع وهمية اساءت للمؤسسة التربوية والتعليمية

2019/07/07 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية اليوم الاحد، قيامها بغلق عدد من المواقع الوهمية اساءت لعمل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد .

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