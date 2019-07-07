قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي : هل يقود العملية العسكرية في الصحراء ام انه موقوف في بغداد ؟ صور

2019/07/07 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تضاربت الانباء في بغداد حول قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي تزامنا مع عملية عسكرية كبرى في منطقة عملياته في المنطقة الغربية , اذ في الوقت الذي قال نواب قريبون من التسجيل الذي نشره حزب الله ضده بانه تم استدعاءه الى بغداد ومنعه من المشاركة في العملية العسكري , تناقلت عددا من المواقع […]

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