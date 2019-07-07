2019/07/07 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: على ايران أن تتصرف بحذر أكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: على ايران أن تتصرف بحذر أكبر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: على ايران أن تتصرف بحذر أكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).