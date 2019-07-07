2019/07/07 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناء على توجيه وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان الخاصة ببدء البحث الاجتماعي للاسر التي سبق وان تقدمت للشمول براتب الاعانة منذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان مهم جداً.. من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان مهم جداً.. من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).