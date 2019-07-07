حملة تربوية لاغلاق مواقع تنشر اخبار كاذبة

2019/07/07 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وزارة التربية قيامها بغلق عدد من المواقع الوهمية التي تنشر اخبار وكتب مزيفة تسيء لعمل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد.واكد المكتب الإعلامي في بيان “عن وجود تعاون مشترك مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة حجب المواقع ووزارة الاتصالات حيث تم حجب عدد من تلك المواقع التي تتدعي انتماءها للوزارة وتعمل […]

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