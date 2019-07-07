ارتفاع اعداد المسافرين من مطار البصرة !

2019/07/07 | 23:56

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الخطوطالجويةالعراقية - مطار البصرة الدولي : اكثر من (27) الف

مسافر تم نقلهم الى وجهات مختلفة على متن الناقل الوطني خلال شهر

حزيران من العام الجاري .اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن ارتفاع نسب اعداد

المسافرين الذين تم نقلهم من محطة مطار البصرة الدولي الى مختلف

القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني خلال الفترة من 1/6/2019 ولغاية

30/6/2019 من شهر حزيران الأخير ."وبين مدير محطة مطار البصرة الدولي السيد احمد شاكر صالح : ان

العدد الكلي للمسافرين بلغ (27،747) مسافر (10،592) مسافر تم تنقلهم

عبر الرحلات الخارجية الإقليمية والدولية في حين بلغ عدد المسافرين

الذين تم نقلهم عبر الرحلات الداخلية (17،155) مسافر ."اما مايتعلق بأجمالي عدد الرحلات التي نفذها الناقل الوطني فقد اكد

صالح تنفيذ (386) رحلة وبنسب امتلاء عالية .

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