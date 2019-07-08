نينوى بحاجة إلى 200 مليـار دولار لإعادة الحياة إليها

2019/07/08 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:حذرَ النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، من الاقتراض من صندوق النقد الدولي والدول المناحة لاعادة الاعمار او لتنفيذ مشاريع اخرى في العراق، مبينا ان اعمار محافظة نينوى واعادة الحياة اليها قد يكلف العراق 200 مليار دولار.وقال القدو في تصريح ان “محافظة نينوى بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة الحياة الى المدينة وبناء الجسور والمرافق المدمرة واكساء الشوارع وترميمها”، مضيفا ان “المبلغ المخصص للمحافظة بلغ 500 مليار دينار اضافة الى 129 مليار دينار للمهجرين، وهذا المبلغ لا يلبي احتياجات المدينة خاصة انه لم يصل حتى الى تريليون دينار”.وحذر القدو من “اقتراض العراق من صندوق النقد الدولي او الدول المانحة، لاعادة اعمار المناطق المتضررة، حيث يكبل العراق مبالغ وفوائد كبيرة تؤثر على مستقبل الاجيال”.

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