لجنة نيابية: تحركات لدمج وزارتي التربية والتعليم

2019/07/08 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أعلنتْ لجنة التعليم النيابية، عن وجود دراسة في اللجنة يجري العمل عليها لدمج وزارتي التربية والتعليم بوزارة واحدة، مبينة ان هناك مخاوف من عرقلة المحاصصة لهذه الخطوة للحصول على المناصب.وقال عضو اللجنة رياض محمد: ان اللجنة لديها مقترح دراسة موسعة لدمج وزارتي التربية والتعليم بوزارة واحدة لتشرف على مخرجاتها من الإعدادية الى الجامعات.وأضاف: ان الدراسة يجري العمل عليها لتحويلها الى مقترح قانون ليتم تمريرها فيما بعد، مشيرا الى: ان السبب وراء التحرك نحو دمج الوزارتين لمنع سير الوزارتين كل منهما عكس الاخرى.

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