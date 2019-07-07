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تستهدف 23% من مساحة العراق انطـلاق عمليـة (إرادة النصــر) في ثــلاث محافظات..



وعبد المهدي يدعو : (قلوبنا معكم)

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تاريخ النشر

07/07/2019 11:30 PM

المشرق- خاص:ما أن أعلنتْ خلية الاعلام الامني، صباح أمس الاحد، انطلاق المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية – السورية، حتى وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسالة بهذه المناسبة مخاطبا المقاتلين وفقكم الله ورعاكم وقلوب ودعوات ومواقف ابناء شعبنا كلها معكم، وفي الوقت الذي اعلن فيه الحشد الشعبي نتائج العملية، كان الخبير الامني هشام الهاشمي قد كشف عن تفاصيل عمليات ارادة النصر مشيرا الى انها تستهدف 23% من مساحة العراق.



فقد أعلنت خلية الاعلام الامني صباح امس الاحد، انطلاق المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية – السورية، بمشاركة قطعات من الجيش والحشد الشعبي وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي.



وأوضحت ان العمليات يشارك فيها "قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)، وكذلك مشاركة الحشد العشائري، وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي".



في هذا الوقت بالذات شدّ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على أيدي القوات الامنية في عملية "ارادة النصر"، مؤكدا ان النصر سيتحقق بعزيمتهم على تنظيم داعش.



وذكر عبد المهدي في بيان "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات داعش الإرهابية وستضيف الى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب.



وفقكم الله ورعاكم وقلوب ودعوات ومواقف ابناء شعبنا كلها معكم".



من جانبه اعلن الحشد الشعبي عن تدمير مضافة ومعسكر لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب البعاج في الموصل خلال الساعات الأولى من انطلاق عملية "إرادة النصر".



وذكر بيان للحشد "ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة (ارادة النصر) التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول "داعش" في الجزيرة الكبرى، صباح امس، تدمير مضافة للعدو من قبل الحشد الشعبي في منطقة المالحات جنوب البعاج تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية للعدو".



وأضاف، انه "تدمير معسكر للعدو يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية في منطقة الخيمة في جنوب البعاج".



على الصعيد ذاته كشف الخبير الامني هشام الهاشمي عن تفاصيل عمليات ارادة النصر التي انطلقت صباح امس في صلاح الدين والموصل والانبار، مشيرا الى انها تستهدف 23% من مساحة العراق.



وقال الهاشمي ان “عملية ارادة النصر انطلقت لتطهير المربع الجغرافي الأخطر الذي تتواجد به فلول تنظيم داعش على الحدود العراقية السورية وجنوب نينوى وغرب صلاح الدين وشمال الانبار”، مضيفا ان “المنطقة المستهدفة تشمل مساحة نحو 23‎%‎ من مساحة العراق، بادية وصحراء ومناطق زراعية وانفاق وجداول مائية وشقوق ارضية وتلال”.



واوضح الهاشمي ان “العملية يشارك بها نحو 30 الف مقاتل من كل صنوف القوات المسلحة بمعيّة طيران الجيش وسلاح الجو”، مشيرا إلى أن “الحملة ضرورية لتشريد العدو واخراجه من إنفاقه ومخابئه وتشجيع المواطن على تقديم المعلومات وطمأنت الأهالي بأن الهدف هو الحفاظ على أمنهم واستقرارهم”.



وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اكدت انطلاق عملية عسكرية وصفتها بالكبيرة من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين صوب الحدود السورية.



واعلن الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في بيان ان المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) سنبدأ بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية -السورية".



واضاف ان العملية تتم بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام.

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