2019/07/08 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_المناعي في السنوات الثمانية الماضية التي عقبت 14 جانفي 2011 ، لم تطفو على سطح الأحداث سوى رغوة المشهد السياسي ، صعود لتيارات ونزول لأخرى و حركية أفقية وتشتت لنفس العائلات الفكرية والسياسية ...بينما التشكل الحقيقي بدا عسيرا ولا يزال بعيد المنال .انتخابات 2019 تزامنت مع واقع مأزوم سياسيا و اقتصاديا ، وتزامنت أيضا مع مزاج عام أصبح يعتبر الانتخابات نفسها مضيعة للوقت والجهد وهو الذي بالكاد ينهي استحقاقا ان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد المناعي - الحركات الشعبوية في تونس وليدة فراغ سياسي - اجتماعي فأي بديل ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد المناعي - الحركات الشعبوية في تونس وليدة فراغ سياسي - اجتماعي فأي بديل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).