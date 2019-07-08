سامي عبد العال - الدين والعلمانية: القطة... سوداء أم بيضاء؟!

2019/07/08 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال مُجدَّداً تبدو ثنائيةُ الدين والعلمانية ثنائيةً مُراوغةً..زلِّقةً.حتى أنك إذا امسكت أحد طرفيها، التف الطرف الآخر مُخلِّفاً وراءه ثُقباً أسود، يبتلع الدلالات الثريةَ لأي تفكيرٍ مختلفٍ.ثم يقذفك عبر فضاءات مجهولة عائداً إلى ذاته مرةً أخرى.كأننا إذْ نناقش وضعيةً أو غيرَها للدين، نخلع عن ذواتنا (موقفاً سلبياً منه) قَرَّ في لاوعي القارئ.وعندما نحلل لماذا هذه المشكلة السياسية أو تلك بين ال......

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