مصدر: مكتب القائد العام يبدأ عملية التحقيق مع الفلاحي بصحة التسجيل المنسوب له

2019/07/08 | 00:06

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مطلع ، الاحد 7 تموز 2019، عن استدعاء قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبدء التحقيق معه حول التسجيل المنسوب له.واوضح المصدر في حديث خاص لـ ( بغداد اليوم ) ان " الفلاحي محتجز الان في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للتحقيق حول التسجيل المنسوب له والذي تضمن حديثاً مفترضاً له مع عميل للاستخبارات الاميركية بخصوص احداثيات واماكن تواجد فصيل تابع للحشد الشعبي"..وبين ان " لا معلومات حالية تخص مضمون افادة الفلاحي"، مرجحاً ان " يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية امام الرأي العام بعد اتمامها".

وفتحت وزارة الدفاع العراقية، تحقيقا في مقطع صوتي انتشر الجمعة (5 حزيران 2019)، في وسائل إعلام، ويُقال إنه محادثة هاتفية بين اللواء الركن الفلاحي وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد أكدت السبت (6 تموز 2019)، أنه لا توجد شكوك كبيرة حول صحة صوت التسجيل المنسوب الى قائد عمليات الانبار، اللواء محمود الفلاحي، فيما اشارت الى أن الفلاحي قد يواجه عقوبة الاعدام.وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن "وزارة الدفاع شكلت لجنة فنية لتحليل المقطع التسجيلي المنسوب لقائد عمليات الانبار"، مبيناً أن "صوت اللواء الفلاحي تقريبا صحيح ولا توجد شكوك كبيرة حوله".وأكد الزيادي، أن "حركة القادة العسكريين خارج العراق مقيدة، لكن لا يمكن السيطرة على لقاءات العسكريين في الداخل مع الجهات الاجنبية".ويعتقد الزيادي، وهو عضو في كتلة سائرون، ان "الخيانة في المؤسسة العسكرية موجودة بسبب الفساد"، لافتاً الى أن "هذه مناسبة جيدة لفتح ملفات جميع القادة العسكريين والاسراع في انهاء المناصب الامنية التي تدار الوكالة".وتابع ان اللواء الفلاحي "سيواجه الاتهام بالخيانة العظمى اذا ثبتت صحة التسجيل، وعقوبتها الاعدام".

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