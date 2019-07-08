المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت والأسلحة الجديدة

2019/07/08 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات والأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع تحالف العدوان.

وأكد

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