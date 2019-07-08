تأبين السَّيِّدُ الشَّهِيدُ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ صَادِقُ الصَّدْرِ

2019/07/08 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بِقَلَمِ / مُجَاهِدَ منعثر مُنْشِدٌ

السِّلَامَ عَلَيْكَ يارحـــــاب الخلـــودِ والخضراءِ

رَأَيْتُهُ فَاِرْتَعَشَ قَلْبِيٌّ وَهَــــزَّتْ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ

ضَمَّنِي لِصَدْرِهِ أَمَــــامَ ضَرِيـــــحِ سَيِّدِ الْبُلَغَاءِ

صَدَرَ المعالي عِــــلْمٌ وَنَهْجُ تَبْذُلُ دونُهُ الدِّمَاءَ

جاهَدَ الكفرَ والجهالةَ فَقَتَلُوهُ زُمْرَةَ الْــجُهَلَاءِ

قَتَلُوهُ فَاِسْتَبَاحُوا مَقَامًا يشع بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ

قَتَلَ الطُّغَاةُ حَـــرًّا يُنْقِذُ أمةً مِنْ لَوْعَةٍ وَشَقَاءٍ

مَـــدى الدَّهْرِ تَبْكِيهِ عَيْنِايٌّ وَلَا يَنْقَطِعُ الْبُكَاءُ

أحيا العلمَ فِينَا وَأَلْبَسَ الــعقولَ نُـورًا وَبَهَاءً

رَحِيلَهُ جُرْحً ادمى قَلُـــــــوبَنَا لَيس لَهُ دَوَاءٌ

أَكَتَبَ لِلصَّدْرِ حـــروفا لَعَلَّهَا تَبَلُّغُهُ الــْوَفَاءَ

قَبْرَ مُحَمَّــــدَ الشَّهِيدِ يُقَبِّلُهُ إِذَا مَــرِّ الهواءُ

لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَـاءِ عِشْقًا أَهْـــدَى روحَهُ فداءً

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