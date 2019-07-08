اصابة ثلاثة اشخاص بهجوم ارهابي شمالي ديالى

2019/07/08 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني، الاحد، باصابة ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح على طريق ناحية جلولاء شمالي ديالى.وقال المصدر لـ/المعلومة/ان “مواطنا اصيب بانفجار عبوة ناسفة على عجلة حمل كان يستقلها على الطريق الرباط بين كلار وجلولاء”.واضاف ان ” قوات الشرطة هرعت الى مكان الحادث الا انها تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجرمي داعش ما […]

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