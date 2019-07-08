وزير النفط الإيراني متفائل بتحسن صادرات بلاده النفطية

2019/07/08 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه “متفائل جدا” إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية على المصدر الرئيسي لدخل البلاد.وقال زنغنه في تصريح للتلفزيون الرسمي: “إنني متفائل جدا بتحسن صادراتنا من النفط”.وأضاف أن “التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول –أوبك- والدول المنتجة للنفط من […]

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