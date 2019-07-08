جاسم ألصفار - حول التحالفات

2019/07/08 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار وفقا للاعلان الذي نشره نيابة عن هيئة تحرير صحيفة "طريق الشعب" الصديق العزيز رائد فهمي السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، عن فتح باب الحوار على صفحات الجريدة حول التحالفات، فاني ابدأ الحوار مع رفاقنا في قيادة الحزب الشيوعي العراقي عن هذا الموضوع الهام والذي ارجو ان يرى النور على صفحات الجريدة التي كانت لزمن طويل منار للفكر المعاصر.واتمنى على رفاقي في الحزب الرد على كل ما سيأتي في مقالي لتعم الف......

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