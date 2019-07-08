واع تنشر كابينة حكومة اقليم كردستان العراق برئاسة مسرور بارزاني

2019/07/08 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية"واع"، كابينة حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، التي سيصوت عليها برلمان الاقليم، بحسب ما نقله مراسلنا من مصادر مطلعة.

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