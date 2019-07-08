تعرف على التشكيلة الحكومية لإقليم كردستان

2019/07/08 | 00:53

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كشف مصدر مطلع أمس الاحد ، عن التشكيلة الحكومية لإقليم كردستان العراق برئاسة مسرور بارزاني

وقال المصدر ان الأحزاب الثلاثة استكملت اسماء مرشحيها لتولي

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