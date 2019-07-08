2019/07/08 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع البرازيلي ماركوس داسيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز المصري بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.

وقال الجزيرة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزيرة الإماراتي يستعير البرازيلي كينو من بيراميدز المصري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزيرة الإماراتي يستعير البرازيلي كينو من بيراميدز المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).