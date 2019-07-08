2019/07/08 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي لم تأتي إلا من خلال بذل جهود كبيرة من عدة جهات ، لكننا بحاجة إلى جهود أخرى تخدم البلد وأهله .

العراق بلد الحضارات والثقافات العريقة ، وما يملك من مواقع أثرية يفوق المئات منتشرة في عموم بلدنا الحبيب، لكنها تعانى من مشاكل شتى وبحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم ، لكي نستفاد منها في عدة جوانب هذا من جانب .

جانب أخر البلد يمر بأزمة مالية خانكة منذ سنوات ، بسبب انخفاض أسعار النفط ، وما أثرت سلبا على ملف الخدمات وغيرها من الملفات الأخرى ، وبحاجة إلى زيادة موارده المالية لمواجهة هذه التحديات والصعوبات .

كيف نستفاد من هذه المواقع الأثرية ؟

الاستفادة الحقيقة لا تتوقف على مجرد الدارج، بل على الجهات ذات العلاقة الاهتمام الكبير بهذه المواقع الأثرية من إعادة تأهيلها وترميمها ، وتوفير كل المستلزمات الضرورية ،لجعل هذه المواقع مقصدا للزائرين من داخل البلد وخصوصا من خارجه لما تدر على البلد وأهله منافع ومكاسب شتى تخدم الجميع .

ماهر ضياء محيي الدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نستفاد من مدينة بابل الأثرية؟) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف نستفاد من مدينة بابل الأثرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).