“بالفيديو” عراقيون في اسرائيل ..سياحة في عرض بحيرة طبريا على انغام “عمي يابياع الورد”.. “قشلة” تل أبيب تعيد ذاكرة العود البغدادي..!!

2019/07/08 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق في ظل أجواء عدم تقبل فكرة التطبيع مع اسرائيل عند الاوساط العراقية الشعبية والسياسية بسبب ظروف نشوء هذه الدولة او الكيان الاسرائيلي او الاحتلال أو اي مسمى اخر كما يشاء للكثير ان يطلق عليه على حساب ارض فلسطين مهد العروبة ومسرى الرسول”ص”.موقف حكومي وشعبي رافض لفكرة التطبيع الموقف العراقي يسجل رفضا […]

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