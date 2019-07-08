السامبا تهزم بيرو وتتوج بلقب كوبا أمريكا 2019

2019/07/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توج المنتخب البرازيلي بطلاً لكوبا أمريكا 2019، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على بيرو.

وفاز السيليساو على بيرو بنتيجة (3-1)، في المباراة

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