أمنية ديالى تكشف عن ضبط اكبر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية

2019/07/08 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني،أمس الاحد، عن ضبط اكبر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث أطلعت

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