2019/07/08 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حزب الدعوة الإسلامية يستنكر تصريحات سفير العراق في واشنطن حول العلاقة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.





بسم الله الرحمن الرحيم(وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا

تُنْصَرُونَ) صدق الله العلي العظيميدين ويستنكر حزب الدعوة الإسلامية التصريحات الصادرة من السفير

العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، التي دعا فيها إلى ضرورة

العلاقة مع الكيان الصهيوني اللقيط، وخلط بين موقفه المتخاذل وموقف

العراق الأبي المبني على ثوابث شرعية ووطنية في رفض أي شكل من أشكال

العلاقة والتطبيع مع هذا الكيان الإرهابي الغاصب.إن هذه التصريحات المشينة تهدف الى تهيئة الأرضية وتطبيع الاذهان بشكل

تدريجي لقبول فكرة العلاقة والتطبيع مع كيان إرهابي اغتصب الأرض،

وأهلك الحرث والنسل.إن من يقبل بالتطبيع ومن يمهد له، هو شريك للكيان الصهيوني في

جرائمه.كما نطالب وزارة الخارجية بمحاسبة هذا ( السفير ) وأقصائه عن السلك

الدبلوماسي الذي يعكس مواقف خاطئة عن الشعب والدولة العراقية،

وعلى الوزارة أن تضع حداً للاجتهادات الشخصية في مجال السياسة

الخارجية. سيبقى العراق عصياً وشامخاً أمام محاولات الصهاينة الغزاة

الرامية الى أقتحام مواقفه الوطنية و الشرعية الثابتة تجاه

القضية الفلسطينية.حزب الدعوة الإسلامية المكتب الإعلامي 3 ذي القعدة الحرام 1440 7-7-2019

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