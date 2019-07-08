2019/07/08 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز

بنتيجة (3-1) على بيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها

السيلساو.

واستعاد السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2007، واللقب الثامن

في تاريخ مشاركاتهم في البطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها

بعد حصد لقبين من قبل.

أول تهديد في المباراة، كان من بيرو، حيث حصل كويفا على ركلة حرة

مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة قوية مرت بجانب القائم

الأيمن للحارس أليسون في الدقيقة 2.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).