English | كوردى

#أحمد صبحى منصور - معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة


#أحمد صبحى منصور - معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة
2019/07/08 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة مقدمة1 ـ هى رسالة مؤثرة عبّرت عن بعض مواجع يعانى منها الكثيرون ممّن بلغوا أرذل العمر .

أنشر الرسالة مع بعض تصرف وبعض تصحيح وتنقيح ، وأرد عليها .

2ـ تقول الرسالة : ( أنا أحافظ على الصلوات الخمس من طفولتى أى من أكثر من ستين سنة .

مؤخرا لم أعد أصلى فى المسجد لأن إمام المسجد شاب متمسك بمفتريات الصوفية وأحاديث البخارى .

سمعته فى خطبة يردد فيها خرافات السن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا