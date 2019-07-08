2019/07/08 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور معاناة شيخ مريض فى الطهارة والصلاة مقدمة1 ـ هى رسالة مؤثرة عبّرت عن بعض مواجع يعانى منها الكثيرون ممّن بلغوا أرذل العمر .أنشر الرسالة مع بعض تصرف وبعض تصحيح وتنقيح ، وأرد عليها .2ـ تقول الرسالة : ( أنا أحافظ على الصلوات الخمس من طفولتى أى من أكثر من ستين سنة .مؤخرا لم أعد أصلى فى المسجد لأن إمام المسجد شاب متمسك بمفتريات الصوفية وأحاديث البخارى .سمعته فى خطبة يردد فيها خرافات السن......

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