الفرنسي أنطوان يرفض تعليمات أتلتيكو مدريد

2019/07/08 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

غاب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، عن الحضور إلى ناديه من أجل الانتظام مع زملائه مساء اليوم الأحد، للتحضير للسفر إلى لوس

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