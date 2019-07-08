بهجوم ارهابي.. اصابة ثلاثة اشخاص شمالي ديالى

2019/07/08 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الاحد، باصابة ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح على طريق ناحية جلولاء شمالي ديالى.

وقال المصدران “مواطنا اصيب بانفجار عبوة ناسفة على

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