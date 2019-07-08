وفد الخير والبركة يزور قائممقام قضاء المحمودية ويبحث الخدمات المقدمة الى المواطنين والأحياء المعدمة

2019/07/08 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من جمعية الخير والبركة الثقافية برئاسة الشيخ جاسم السعدي ، قائممقام قضاء المحمودية وبحث معه الخطط الخدمية وضرورة توفير الخدمات الاساسية الى الاحياء التي تعاني نقصا في الماء والكهرباء والصحة والطرق.

كما اقام فرع الجمعية في المحمودية سلسلة من النشاطات الخيرية والايمانية والاجتماعية في القضاء وتوابعه خلال الاسبوع الماضي ، وهي كالتالي:

– اقامة مجلس العزاء الاسبوعي واعتلى المنبر الشيخ جاسم السعدي مدير فرع الجمعية في المحمودية.

– زيارات متعددة لمضايف العشائر ومنها مضيف قبيلة خفاجة ولمنزل الوجيه ابو علياء البديري وبعض المؤمنين.

– لقاء بعض الشخصيات الدينية والعشائرية والتباحث بالأمور العامة للقضاء وما يخص العوائل المتعففة والأيتام وسبل توفير الدعم والمساعدة لهم.

يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان قبل الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة.

المكتب الاعلامي

٧ / ٧ / ٢٠١٩

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