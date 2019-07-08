بـ 100 مليون يورو.. مورينيو يرفض عرضاً صينياً

2019/07/08 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رفض المدرب البرتغالي والمدير السابق لنادي “مانشستر يونايتد” جوزيه مورينيو تدريب نادي “غوانجزو إفرغراند” الصيني.

ووفقا لقناة “سكاي سبورتس” البريطانية، وتابعته"العهد نيوز" ، فإن

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