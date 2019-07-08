2019/07/08 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفيقات العزيزات

الرفاق الاعزاء

تحية رفاقية حارة

بمزيد من الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقة رفيقنا النصير نجاة السيدة شيرين الحاج جبار قاسم اثر مرض عضال لم يمهلها كثيرا وهي في ريعان شبابها .

اننا في رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولندا لا يسعنا الا ان نتقدم باحر التعازي لقلبية الى رفيقنا العزيز نجاة والى عائلته الكريمة واصدقائها ومحبيها وان يتغمد الله المرحومه برحمته الواسعة ويلهمكم و ذويها الصبر والسلوان .

لجنة رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين فرع هولدا.

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