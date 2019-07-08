"صلاح يبكي والحلم ينتهي " ... كيف تناولت صحف العالم خروج مصر من كاس الأمم ؟

2019/07/08 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادر مجدي

سلطت الصحف العالمية الضوء علي خروج منتخب مصر من كاس الأمم الأفريقية ،بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور ال١٦.وصيف النسخة الماضية المنتخب المصري فشل في مواصلة المشوار الأفريقي ليودع البطولة مبكرا ، في المقابل ضمن المنتخب الجنوب أفريقي بطاقة العبور ليواجه منافسة المنتخب النيجيري في الدور المقبل .

" صلاح يبكي وحلم الفراعنة ينتهي "قالت صحيفة "ذا صن"ان المنتخب المصري تلقي صدمة قوية من المنتخب الجنوب أفريقي بعدما تمكن الأخير من الفوز بهدف دون رد.وأضافت الصحيفة الإنجليزية ان رغم تفوق مصر في تصفيات الأفريقية علي عكس منتخب الجنوب أفريقي لكن نجح منتخب الأولاد في إنهاء حلم الفراعنة في البطولة الأفريقية .وانتقلت الصحيفة للحديث عن نجم ليفربول محمد صلاح ، قائلة ان "مو" انهار بالبكاء عقب الخروج القاري المبكر .

"مفاجئة في القاهرة"تحدثت صحيفة " ليكيب" عن خروج الناخب المصري المبكر من منافسات دور ال١٦ من بطولة الأمم الأفريقية .وقالت الصحيفة الفرنسية ان المنتخب المصري تلقي ضربة مفاجاة من نظيره الجنوب أفريقي بعدما حقق الأخير فوزا مستحقا .واضافت الصحيفة ان رغم تواجد اكثر من ٧٤ الف مشجع مؤيد لمصر الا ان الفراعنة سقطوا رغم تواجد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب .

"مصر تودع من جنوب افريقيا"قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو" ان المنتخب المصري تعرض لصدمة قوية علي يد منافسه الجنوب أفريقي .ووصفت الصحيفة الإسبانية ماحققه منتخب "الأولاد" بالمفاجأة ،لافتة الي ان صلاح فشل بالعبور بقيادة مصر لدور ربع النهائي.

"مفاجاة من الأولاد"أوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت " الإيطالية ان المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح فشل في مواصلة المسيرة القارية بعد الخسارة من جنوب افريقيا .المنتخب المصري تلقي مفاجاة قوية من جانب منتخب جنوب افريقيا الذي كان قاب قوسين وأدني من الخروج من المسابقة من دور المجموعات لولا التفوق كأفضل ثالث بين المنتخبات حسب ما أوضحت الصحيفة.وأكملت الصحيفة الإيطالية ان المنتخب المصري عاني طوال المباراة من حيث تهديد مرمي جنوب افريقيا .

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