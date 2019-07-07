رفوف القلب وقُيود المَشاعر

2019/07/08 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الجاف

عندما ينضج عندنا الإدراك ونبدأ بفهم وتفسير المشاعر ونفتح صفحة جديدة للقلوب علينا أن نُقَيمَ وَنُقَومَ حياتنا كل حين ونبدل أو نعدل المكانة والقيمة التي تحددها المواقف والسلوك التي تعلو او تنخفض كما تفعل أمواج البحار .



فمن كان في القمة قد يهوي الى القاع .



او يَعلو منهُ اليها .



فقيدوا مشاعركم وتعلموا كيف ومتى وعلى من تُطلقوها .



وأعيدوا ترتيب رفوف قلوبكُم فالناس في تَغيير دائم .

والدُنيا كُل يوم هي في شأن ...

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