جينيفر لورانس تستعد لتوديع العزوبية

2019/07/08 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جينيفر لورانس تستعد لتوديع العزوبيةنيويورك- تستعد الممثلة الأميركية جينيفر لورانس لإقامة حفل "وداع عزوبية".وتشرف الفنانة الاسكتلندية أديل على استعدادات الحفل بعد الإقبال الضعيف على الاحتفالية الخاصة بخطوبة صديقتها في مدينة نيويورك مارس الماضي.

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