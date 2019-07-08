هذا ما جمع ليلى علوي وإيناس الدغيدي وبوسي شلبي -بالفيديو

2019/07/08 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 

حضرت الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​ والممثلة المصرية ​ليلى علوي​ والمخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ فعاليات مهرجان أصيلة الدولي في المغرب.

وشاركت شلبي متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو وصور تظهر فيها إلى جانب علوي والدغيدي خلال تواجدهن في المهرجان.

وتألقت ليلى علوي بفستان أصفر أما إيناس الدغيدي فاختارت إطلالة من اللون الأبيض فيما حرصت بوسي شلبي على ارتداء فستان شبيه بالقفطان المغربي باللون الأزرق الداكن.

إشارة إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة أعلنت إنطلاق موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 41، وذلك من 16 يونيو إلى 12 يوليو 2019، حيث جرت العادة أن تنطلق فعالياته بالرسم على جداريات أزقة مدينة أصيلة القديمة، ويشارك فيها فنانون من المغرب وخارجه.

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مشاهير إقليميةإيناس الدغيدي

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