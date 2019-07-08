قرار الزي الموحد يثير حفيظة الاعلاميين

2019/07/08 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت تعليمات اصدرتها الامانة العامة لمجلس النواب بشأن ارتداء الصحفيين الزي الرسمي خلال تواجدهم في البرلمان حفيظة المرصد العراقي للحريات الصحفية الذي دان القرار ودعا الى مقاطعة المجلس.

وقالت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان إنه “في خضم حالة الاستقطاب الذي يعيشه مجلس النواب على الصعيدين العربي والدولي والحضور الدبلوماسي الكبير على جميع المستويات في هذه الدورة النيابية، فضلا عن الاستقطاب المحلي الرسمي والجماهيري واهمية دور المجلس كاحدى المؤسسات المهمة والتي تخرج من رحمها جميع المؤسسات الاخرى من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وباقي المؤسسات ونظرا للدور الكبير والفعال الذي يؤديه المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ارتأت الامانة العامة لمجلس النواب ولإجراءات تنظيمية وادارية، تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي”.

واعتبرت الامانة العامة ان هدف ذلك “من اجل ظهور موظفيها بجميع درجاتهم بالمظهر اللائق المشرف امام جميع ضيوف مجلس النواب دون استثناء وكذا الحال بالنسبة للاعلاميين الذين يكون مقر عملهم الدائم في مجلس النواب”.

لكن المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، دان الإجراءات.

وقال في بيان: “نستنكر الاجراءات العبثية غير المسبوقة التي اتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني عضو لجنة التربية السابق، والمتمثلة بإلزام الصحفيين بارتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان”.

وأضاف “اننا نثني على موقف الدائرة الإعلامية في المجلس التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره المجحف والعبثي والغريب، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية الى مكان خارج المجلس”.

وطالب المرصد “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته باحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون”، موضحا ان “التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وامنية تحول الى نوع من العبث لايمكن القبول به مطلقا”.

ودعا المرصد “الصحفيين كافة الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة”.

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