تظاهرة أمام التعليم العالي لتوسيع خطة القبول في الدراسات العليا

2019/07/08 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المتقدمين للدراسات العليا في الجامعات العراقية، امس الاحد، امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتوسعة المقاعد المخصصة للطلبة .

وقال مراسل (المدى) ان مجموعة من الشباب تجمعوا امام مبنى وزارة التعليم العالي ورفعوا لافتات تطالب بتوسعة خطة القبول في الدراسات العليا.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا بضرورة إشغال المقاعد الشاغرة في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي لمن هم دون سن الـ(40) سنة، وتوسعة مقاعد الدراسات العليا في ظل الاعداد الكبيرة للمتقدمين.





واشار الى ان المتظاهرين شكلوا وفدا لتسليم مطالبهم الى الجهة المعنية داخل الوزارة، فيما وعدت الاخيرة بالنظر بالمطالب.

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