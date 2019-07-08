مفاجآت الكان تثير رعب مدرب ساحل العاج

2019/07/08 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجآت الكان تثير رعب مدرب ساحل العاجالسويس (مصر) – عبّر إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب ساحل العالج، عن تخوفه الكبير من المفاجآت التي تشهدها بطولة كأس الأمم الأفريقية حاليا في مصر، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لا يقلل من عزيمة فريقه لعبور عقبة مالي في لقاء دور الـ16 الاثنين بملعب السويس الجديد.وقال كمارا في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، إن المنتخبات التي ودعت البطولة مثل مصر والمغرب والكاميرون تؤكد أن المرحلة الحالية صعبة للغاية وكل الاحتمالات واردة، موضحا أنه يجب على فريقه الحذر الشديد.وعلى الجانب الآخر أوضح محمد مجاسوبا مدرب مالي في المؤتمر الصحافي، أن فريقه سيلعب على الفوز وكتابة التاريخ في هذه البطولة، مؤكدا أن الفريق قدم عروضا قوية بالدور الأول وحصد 7 نقاط.وأشار مجاسوبا، إلى أن مباراة ساحل العاج تمثل تاريخا جديدا له في مشواره التدريبي لأنها ستساهم في انتقال المنتخب لدور الثمانية، موضحا أن حصول لاعبي مالي على عروض أوروبية أمر جيد لكن يجب التركيز الشديد في مباراة الاثنين.وقال مهاجم منتخب ساحل العاج جوناثان كودجيا، إن خروج منتخبي مصر والمغرب من دور الـ16 بمنافسات أمم أفريقيا، شكل مفاجأة كبيرة، ويعتبر درسا لا بد أن تتعلم منه بقية المنتخبات وخصوصا منتخبنا قبل ملاقاة مالي.وأضاف “لدينا تفوق تاريخي على مالي في المواجهات السابقة، لكن لا بد أن نستعد جيدا، وألا نعتمد على هذا الأمر فقط، حتى لا يحدث معنا ما حدث مع مصر والمغرب..النسخة الحالية هي بطولة المفاجآت دون شك”.وتابع “لا بد أن تكون لدينا رغبة قوية في الفوز من أجل تقديم مباراة مميزة، وحسم الأمور مبكرا خلال اللقاء لعبور عقبة مالي وتفادي حدوث مفاجآت جديدة”.

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