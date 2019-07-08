السجال السياسي يضع قضايا المرأة العراقية في خانة المنسيات

2019/07/08 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تدخل قضايا المرأة العراقية وحقوقها في خانة “المنسيات”، ضمن دائرة السجال المحلي، إذ يندر إطلاق مشروع حكومي للنهوض بواقعها.وبينما

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