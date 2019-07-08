بالصور.. شوارع هونغ كونغ تنتفض مجددا لإيصال الرسالة إلى الصين

2019/07/08 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الزخم إلى شوارع هونغ كونغ اليوم الأحد بمسيرات لعشرات آلاف المحتجين، حيث حاولوا نقل رسالتهم إلى الزوار الصينيين للمرة الأولى، واندلعت

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