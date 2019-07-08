2019/07/08 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للعمليات العسكرية اكد وزير الدفاع نجاح الشمري، رفض العراق لاستخدام أراضيه في أي عملية عسكرية.جاء ذلك خلال استقباله في مبنى الوزارة، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا جيم جيفري والوفد المرافق له.وذكر بيان للوزارة، انه" جرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة، التي تنفذ عمليات مستمرة في مناطق تواجد العناصر الإرهابية داعش".وأثنى المبعوث الأمريكي على المهام والدور الذي تقوم به هذه القوات في محاربة الإرهاب، مؤكداً إن" الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه".من جانبه أكد وزير دفاع إن" الحكومة العراقية تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير في المنطقة وتحظى باحترام الجميع وإنها تتعامل مع الأزمة بحكمة وفق مصالح العراق والمنطقة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عملية عسكرية من العراق، وكذلك لن يسمح بالاعتداد على قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

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