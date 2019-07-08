الحشد الشعبي يخوض حملة عسكرية بغرب العراق بعيدا عن قرار إعادة الهيكلة

2019/07/08 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة العسكرية الكبرى التي أعلن عن إطلاقها لملاحقة فلول تنظيم داعش بشمال العراق وغربه لا تظهر وجود أي أثر لقرار إعادة هيكلة

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