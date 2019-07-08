2019/07/08 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يؤكد على المبعوث الامريكي الالتزام بسيادة العراقاكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمبعوث الأميركي لسوريا والعراق جيمس جيفري على الالتزام بسيادة العراق.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان ان "الحلبوسي استقبل جيفري والوفد المرافق له، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، مبينا ان " اللقاء ناقش الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ لتعزيز الأمن والاستقرار".واضاف البيان، ان "اللقاء بحث أهمية استمرار التحالف الدولي بتقديم الدعم للقوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملف تأمين الحدود، وهزيمة داعش نهائيا"، منوها ان " اللقاء ناقش ظروف النساء والأطفال في مخيمات النزوح، وضرورة تأهيلهم، ومعالجة هذا الملف الذي يعد أحد أسباب ظهور الفكر المتطرف، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات اللازمة التي تمكنهم من العودة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد على المبعوث الامريكي الالتزام بسيادة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد على المبعوث الامريكي الالتزام بسيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).