العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية ’ارادة النصر’

2019/07/08 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الاحد....

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